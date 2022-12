Partido América vs Cali se jugará en el Pascual Guerrero a puerta cerrada

BLU Radio pudo establecer que el partido entre América de Cali y el Deportivo Cali, válido por la semifinal de ida del fútbol colombiano, se disputará finalmente en el estadio Pascual Guerrero y acatando la sanción de la Alcaldía de la capital del Valle.

En ese sentido, el partido se disputará a las 8:00 de la noche de este jueves en el máximo escenario de los vallecaucanos y a puerta cerrada, tal como lo había adelantado Jorge Perdomo, presidente de la Dimayor, en el programa El Camerino de BLU Radio.

“Nosotros no vamos a estar sometidos a la especulación mediática en torno a la sede, estoy consciente de que se ha rumorado de que sería Bogotá, Cúcuta, Ibagué, y esto no corresponde a la verdad”, aseguró Perdomo.

Añadió que de la única forma que la Dimayor permitiría un cambio de una sede sería cuando la administración municipal no presta el estadio.

“El alcalde no ha dicho que no presta el escenario, sino que está habilitado para el América de Cali, pero que por razones de seguridad por los incidentes de orden público expuestos por las barras en el partido pasado, no se permitirá la presencia de público”, enfatizó.