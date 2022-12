Polémica en Cali por policía que multó a un agente de tránsito por ‘desacato’

Un agente de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Cali se mostró sorprendido tras ser multado por un policía a quien, según afirma, le negó darle copia de un comparendo que le realizaba a un ciudadano.

El hecho se registró en la estación de Policía del barrio Decepaz, oriente de Cali, cuando el agente Ricardo Suárez atendía un llamado de los uniformados que sorprendieron a dos menores de edad conduciendo una moto sin casco y sin papeles.

En medio del procedimiento, el agente de tránsito le explicó a los padres de los menores los trámites y las consecuencias de infringir la norma

por lo que uno de los policías se mostró disgustado.

“Cuando yo le explicaba a los ciudadanos sobre el procedimiento, uno de los policías, con tono molesto, me dijo: “hágale el comparendo a los señores, inmovilíceles la moto y me da copia del documento”, a lo que yo me negué”, dijo Suárez.

El agente explicó que le dijo al uniformado que él no trabajaba para esa institución y que su deber como funcionario de la Secretaría de Movilidad era darle la copia al ciudadano y no a él.

“En ese momento me dice que lo que yo hacía era desacato de la autoridad, me pidió la cédula y me hizo un comparendo”, indicó el agente Suárez.

El funcionario ahora deberá comparecer ante un inspector de Policía por este hecho y asegura que en sus 19 años de servicio jamás se había enfrentado una situación como esta.

“Voy a atender el caso y aparte de eso me gano una multa es de casi 200.000 pesos. Yo me quedé asombrado, hoy me presentaré ante el inspector e interpondré mis recursos, iré hasta las últimas para que se haga justicia”, señaló el agente.

Finalmente, el agente informó que la Secretaria de Movilidad ya tiene conocimiento del caso y que presentará una queja ante el comando de la Policía Metropolitana de Cali.