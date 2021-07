Polémica por construcción de monumento en forma de olla en Puerto Rellena, oriente de Cali

Toda una polémica ha desatado la construcción de un monumento en forma de olla por parte de los manifestantes del sector de Puerto Rellena, en el oriente de Cali.

En el sitio se construyó un primer monumento, un brazo de aproximadamente 10 metros de alto. Sin embargo, durante este fin de semana se puso en marcha el segundo, el cual, según los líderes de la iniciativa, es en honor a la unión que hubo en la zona gracias, especialmente, a las mujeres que día a día adelantaron ollas comunitarias.

Avanza la construcción de un segundo monumento en forma de olla, en el sector de Puerto Rellena, oriente de Cali. Los manifestantes planean construir un museo, el Concejo pide acciones y el alcalde @JorgeIvanOspina asegura estar de acuerdo con las demostraciones artísticas. pic.twitter.com/FLaLEpoVyV — BLU Pacífico (@BLUPacifico) July 19, 2021

"Ha sido el reflejo de la solidaridad. La población daba de lo que tenía y no de lo que le sobraba", dijo Alfredo Mondragón, líder de la iniciativa.

Desde el Concejo de Cali se rechazó la "permisividad" que, supuestamente, ha tenido la administración con los grupos de resistencia.

"Es inaceptable que la alcaldía sea tan permisiva con algunos sectores. Hacia futuro va a traer muchos problemas porque cualquier persona va a tomarse el espacio público y hacer con él lo que quiera", manifestó el concejal Juan Martín Bravo.

"Aquí los permisos para uso del espacio público tienen que ser previos, no cuando ya se construye algo. Hoy la ciudad no solamente está anarquisada, está fea y sucia. Eso no solamente genera una imagen, sino que duele", agregó el concejal Roberto Rodríguez.

A su vez, el alcalde Jorge Iván Ospina respondió que le gustan los monumentos y otorgarán los permisos para que se queden.

"A mí si me gusta una ciudad que tiene nuevos monumentos, que tiene nuevas simbologías y nuevos mensajes. Las sociedades van evolucionando y necesitan reconocerse", confirmó el mandatario.

Las autoridades confirmaron que llevarán a cabo un recorrido en la zona, mientras que los manifestantes planean construir dos monumentos más y un museo.