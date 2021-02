Polémica por presunto abuso de autoridad en Cali contra adulto mayor

Regresé donde don José ha escuchar su testimonio, fue golpeado por @PoliciaCali en medio de un operativo de @SeguridadCali así no es @GuilleLondono @Dranguet esto no se puede tolerar, espero no me traiga problemas ya que el agente tomó fotos de mi vehículo y placa. pic.twitter.com/ObBEAL6NWS