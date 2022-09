Por el huracán Fiona: 54 colombianos, la mayoría caleños, quedaron varados en República Dominicana

En un dolor de cabeza se convirtió el paseo a Punta Cana, República Dominicana, de un grupo de 54 familiares y amigos colombianos, en su mayoría caleños. Los viajeros después de disfrutar del mar, el sol y la brisa, tenían todo listo para regresar a Colombia, pero al llegar al aeropuerto les notificaron que el vuelo estaba cancelado, pues se pronosticaba el paso del huracán Fiona.

Por esto, tuvieron que regresar al hotel en el que se estaban hospedando y desde ahí inició la odiosea, pues explican que ahora la aerolínea no les da soluciones, pese a que el aeropuerto retomó su operación.

"Escribimos a Wingo y que ellos no responden por huracanes o sucesos naturales, pero es que el huracán ya pasó y si ellos cancelaron un vuelo, pues tendrían otro para esas 54 personas y el resto de pasajeros que iban a viajar en ese avión", contó a Blu Radio, Andrés rodríguez, uno de los afectados.

Explican que debido a la prolongación del viaje, han tenido que costear gastos adicionales y muchos de los familiares inclusive se quedaron sin dinero; otros, por su parte, ya fueron notificados por sus empresas que serán retirados, en caso de no presentarse a trabajar en las próximas horas.

"Lastimosamente hay familiares que no tiene los recursos para pagar los gastos necesarios. En el hotel nos dijeron que no podían responder o bajarle a la tarifa y por eso nos tocó ayudarle a los otros que no tenían dinero para quedarse más y hasta hacer vaca, pero ya no se puede porque ahora todos nos quedamos sin dinero", agregó el hombre.

De forma preliminar, la única respuesta que han recibido por parte de la aerolínea es que aunque no es seguro, están analizando la posibilidad de embarcar a algunos integrantes en un vuelo hacia Bogotá, pero el problema es que ninguno de ellos vive ahí.

Además, les tocará asumir gastos de traslado de Punta Cana al aeropuerto de Santo Domingo desde donde supuestamente saldría el vuelo y luego, al llegar a Bogotá, pagar otro vuelo hacia Cali o Medellín, sus ciudades de residencia.

