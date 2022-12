Por robarle una moto asesinan a ex patinador de 21 años en zona rural de Jamundí

La víctima fue identificada como Óscar Alejandro Lasso Jaimes, salió de su casa en la mañana del miércoles 19 de julio, pero nunca regresó.

Las autoridades preparan un consejo de seguridad en el municipio de Jamundi, Valle, para dar con el paradero del sujeto que asesinó con arma blanca al deportista, que había pertenecido a la Liga Vallecaucana de Patinaje.

“El cadáver de este joven fue hallado en la carretera. Los hechos ocurrieron en el corregimiento Paso de la Bolsa, zona rural de Jamundí. Se están levantando acciones para dar con el paradero de los responsables de este crimen”, señaló Lisbeth Aponzá, secretaria de Gobierno encargada de Jamundí.

La muerte de este joven ha causado repudio entre los patinadores y entrenadores de la Liga del Valle, además de la indignación de la comunidad de Jamundí, porque en el municipio lo reconocían como un joven tranquilo y servicial.

“Era un chico muy noble, muy humilde, las ordenes que uno le daba como deportista las cumplía, cuando estaba en la Liga madrugaba a las 4 a.m. hacer bicicleta, uno no entiende como le quitan la vida a una persona así”, dijo María José Rojas, ex entrenadora de la Liga del Valle.

El próximo lunes 24 de julio se llevará a cabo un consejo de seguridad extraordinario en la Alcaldía de Jamundí para tomar medidas sobre este tipo de hechos en el municipio.

