Quienes no paguen tasa de seguridad en factura de energía deberán hacerlo en banco

Los vallecaucanos que hayan solicitado que el cobro de la tasa de seguridad no les llegué a través de su factura de energía, deberán pagarlo a través de la cuenta de ahorros 379400000574 del Banco Davivienda a nombre del Departamento del Valle del Cauca.

“Queremos informar a la ciudadanía que solicitó que se le quite de la factura de energía este cobro, que eso no significa que se les exonere de su obligación de pagar. La obligación está vigente, la tasa es legal, por lo tanto, si a través de la factura no quieren acceder al pago, la Unidad de Rentas, que es la competente de realizar todo el recaudo de las rentas departamentales, incluida la tasa de seguridad, iniciará los procesos de cobro correspondientes a cada uno de estos contribuyentes, con los intereses y sanciones que acarrea el no cumplimiento de las obligaciones tributarias a tiempo”, señaló Martha Isabel Ramírez, directora de la Unidad de Rentas del Valle.

Las sanciones por no pagar de la tasa de seguridad son iguales a cualquier proceso tributario de cobro de los impuestos departamentales. “Las sanciones por el no pago de la tasa de seguridad son iguales a cualquier proceso tributario de cobro y la mora es equivalente al interés que rige a todos los impuestos departamentales que corresponde a la tasa mensual que defina el Banco de la República”, indicó Ramírez.

Según el reporte oficial entregado a la Unidad de Rentas del departamento por parte de las comercializadoras de energía, hasta la fecha solamente ocho personas han solicitado el retiro del cobro de su factura de manera oficial, de los estratos 4 y 5.

La tasa de seguridad es un impuesto que se creó a través de ordenanza aprobada por la Asamblea del departamento, donde se estableció como una obligación tributaria que tienen los vallecaucanos de estrato 4, 5, 6 y los sectores comercial e industrial. Con estos recursos se está invirtiendo en parque automotor nuevo para la Policía, cámaras de seguridad, CAI móviles y construcción de nuevas estaciones de Policía.

