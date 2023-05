Empresario en Cali denunció intento de secuestro; hombres armados entraron a hotel donde se quedaba

Un reconocido empresario en Cali denunció que al menos siete hombres ingresaron a su habitación en un hotel del norte de la ciudad forcejeando habitaciones y amordazando a los vigilantes y recepcionistas.

Estos delincuentes se encontraban disfrazados de policías y, al darse cuenta de que el empresario no se encontraba en el hotel, decidieron robarse varios elementos de valor

"Yo me quedaba algunas noches en mi hotel, pero gracias a Dios ese día no lo hice. Cuando recibí la llamada que estos hombres disfrazados de policías entraron hasta el lugar y como vieron que yo no estaba decidieron robarse computadores, relojes, dinero y muchas cosas de valor", dijo la víctima.

Según la víctima, este intento de secuestro ya estaba planeado desde hace varios días por la forma como llegaron estos delincuentes, al parecer, algunos de ellos ya se habían hecho pasar como huéspedes para quedarse en el hotel y analizar cada movimiento del empresario.

Publicidad

"Esto es una banda grande, porque en los videos que quedaron grabados se ve todo. Todos venían armados, dañaron las paredes, puertas, todo, ahora tengo miedo de salir y por eso estoy escondido en una de las casas de seguridad que tengo", expresó el empresario.

Dijo que posiblemente estos delincuentes seguirán intentando su plan de secuestrarlo. Por el momento, presentó la denuncia ante las autoridades, pero aún no recibe respuesta.

Publicidad

Le puede interesar este contenido de Blu radio en YouTube: