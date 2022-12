Robaron más de 4.000 millones de pesos de la cuenta de la Alcaldía de Buenaventura

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Buenaventura, Luis Fernando Ramos, la alcaldía solicitó una explicación al Banco AV Villas para que informe porque autorizó la extracción de 4.104 millones de pesos, a través de cheques de gerencia sin ninguna autorización, desconociendo los protocolos y controles internos.

Publicidad

“La alcaldía tiene un procedimiento de pago que es inspección a las cuentas, nosotros no pagamos con cheques, no solicitamos cheques a los bancos, y parecer ser que el Banco AV Villas, en un procedimiento donde violó los protocolos de pago, ha expedido con una orden que no sabemos cuál es, unos cheques de gerencia y se extraviaron de la cuenta alrededor de 4.000 millones de pesos”, indicó Ramos.

Según la alcaldía, estos recursos hacen parte de los impuestos recaudados de industria y comercio y del impuesto predial.

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.