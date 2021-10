Ropa para gallinas, el insólito emprendimiento de la palmirana Nidia Garzón, sensación en avicultura

Felices están las gallinas canadienses con los vestidos que ha confeccionado para ellas una vallecaucana. Se trata de Nidia Garzón, de 59 años.

Vive en Palmira, Valle del Cauca y aunque es enfermera profesional, hace algunos años comenzó a desarrollar el gusto por confeccionar ropa para mascotas como perros o gatos, pero no imaginó que iba a terminar exportando vestidos para estas aves.

"Una señora vino de vacaciones y arrimó a mi negocio y me preguntó si yo hacía ropa para gallinas. Le dije: ¿ropa para gallinas? no. Ella me explicó que en Canadá las gallinas se visten por el frío", contó Nidia a BLU Radio.

Con una imagen de referencia, Nidia se puso manos a la obra. Hizo la entrega y luego las amigas de su primera compradora se antojaron y mandaron por otras docenas.

¡Las gallinas están felices! Nidia Garzón, es la palmirana de 59 años que está exportando a Canadá vestidos para proteger del frío a estas aves. La enfermera de profesión dejó las agujas de inyectar por las de coser, para confeccionarles todo tipo de prendas. #VocesYSonidos pic.twitter.com/aDmSWv5fVN — BLU Pacífico (@BLUPacifico) October 18, 2021

"Ella se llevó lo primero y les gustó muchísimo. Entonces cuando volvió a los meses se llevó media docena y al tiempo volvió y se llevó dos docenas y así he seguido enviando", agregó Garzón.

Varias familias han comenzado a llamarla desde el sur de Colombia para que se convierta en la diseñadora de modas oficial de sus gallinas y, además, implemente más artículos para ellas.

"Me contactó una señora de Pasto, Nariño, que tiene una gallina preciosa y quiere ponerle pañales y collar para sacarla a pasear", dijo entre risas Nidia.

Pero, para que las otras mascotas no se pongan celosas, Nidia tiene tela pa' cortar.

"Si me dicen, mire es que mi niña va a cumplir 15 años y queremos llevar a la perrita a la fiesta vestida, pues me traen el retazo que les quedó del vestido y se le hace el de la perrita", concluyó la mujer.

Esta palmirana, con empuje, ha sacado adelante a su familia conformada por su madre y su hermana y en honor a 'Perlita', su perrita que murió, pero fue la principal inspiración para este sueño. El precio de los vestidos es de $25.000 en adelante, todo depende del tamaño de la clienta.