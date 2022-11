Carreteras en Valle del Cauca: se levantó un bloqueo y continúa otro en vía Buga-Buenaventura

Nuevamente las comunidades afro e indígenas bloquearon la vía Buga- Buenaventura , a la altura del sector El Credo. Estas personas han venido adelantando manifestaciones para exigirle al Gobierno Nacional soluciones a las emergencias provocadas por la ola invernal que afectan a la comunidad.

Durante la tarde y noche del pasado lunes 21 de noviembre una comisión del gobierno llegó a la zona para dialogar. Sin embargo, los manifestantes se levantaron de la mesa explicando que los delegados no tienen poder de decisión.

Publicidad

"Son personas que no traían poder de decisión para los puntos que tenemos acá. No tuvieron ni siquiera la capacidad de decirnos cuándo podían traer a sus jefes a este espacio, nos dijeron que no se comprometían", dijo a BLU Radio, Juan Kenedy, gobernador del cabildo mayor indígena del rio Pepitas.

Como gesto de buena voluntad, durante la madrugada de este martes se levantó el bloqueo y se permitió el paso de los vehículos represados en la zona. Sin embargo, en horas de la mañana nuevamente se cerró y explican que solo se levantará cuando al sitio llegue personal con el que puedan encontrar verdaderas soluciones.

"Solo se le va a permitir pasar al corredor humanitario como son enfermos, ambulancias, alimentación y carros fúnebres", agregó Kenedy.

Mientras tanto, en la vía panamericana. a la altura del municipio de Gucarí, las comunidades afro levantaron el bloqueo, pues a la zona ya llegó una comisión del Gobierno Nacional en cabeza de Víctor Hugo Moreno, director de negritudes del Ministerio del Interior.

Publicidad

Le puede interesar: