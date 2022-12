Se quejaron porque su bebé lloraba mucho pero su respuesta se hizo viral

Las redes sociales están llenas de hechos insólitos y de conflictos que se resuelven de manera muy particular como el de un periodista que se las ingenió para responder curiosamente ante las quejas de un vecino.

Se trata de Ignacio Duque, quien recibió en las últimas semanas dos cartas por parte de su vecino quien se demostraba molesto por el llanto de su bebé de 19 meses.

Una de las cartas, escrita a puño y letra, dice: “Como me volváis a despertar pongo una queja en la comunidad. Vuestros hijos son vuestra responsabilidad”.

Luego, días más tarde, recibió otra un poco más subida de tono.

“Rogamos, por favor, que procuren que sus hijos no griten por la noche y pronto por la mañana. No están solos en el edificio”, concluye el papel de la discordia en Madrid, España.

Ante esto, el periodista decidió responder de la manera más curiosa posible a través de su cuenta de Twitter publicando las fotos de las cartas y con un mensaje contundente para su vecino.

“Abro hilo. 1. Lamento profundamente que un bebé perturbe tus sueños. 2. Soy el primer interesado en que duerma bien porque así lo haría yo también. Entre el uno y la otra, vamos para cinco años durmiendo de pena”, recita el papá.

“3. La niña vino con un problema de fábrica: no tiene interruptor para detener su llanto ni botón de volumen para rebajarlo. 4. Si tocara el tambor a las 4:00 a.m., sería mi culpa. Si llora porque está mala, le salen los dientes o lo que sea, creo que no es culpa de nadie”.

Los trinos, en poco tiempo se hicieron virales y continúo su respuesta refiriéndose a una de las cartas que le dejó su vecino.

ABRO HILO, que la ocasión lo merece. Mi vecino nos ha dejado una segunda nota quejándose por los llantos de mi hija de 19 meses. Esto me empieza a recordar a la peli de Zodiac. Ahí tenéis las dos: pic.twitter.com/TvsjscM3Uz — Nacho Duque (@duque_nacho) January 28, 2019

“5. Afortunadamente, mis hijos son mi responsabilidad. Menos mal que no son la tuya. 6. Estás tardando en poner la queja, porque esta noche también promete. Con un poco de suerte, la comunidad contrata a Supernanny y nos resuelve el problema", continuó.

"7. Si te quedan ganas de ser padre tras esta traumática experiencia, deseo que tus hijos duerman del tirón desde el primer día. Aunque cinco noches seguidas a grito pelao te vendrían genial”, agregó el padre y periodista.

Por si os lo preguntabais, la noche ha sido horrible. Seguro que el vecino, que dio golpes en la pared, va hoy a poner la queja a la comunidad. Y luego irá a la Interpol para que ponga a la peque en busca y captura. https://t.co/Kd6cQSLS3M — Nacho Duque (@duque_nacho) January 29, 2019

Finalmente, le pidió que le abra la puerta cuando fuera a decirle todo lo del mensaje en persona. “Lo de las notas es muy infantil”, precisó el periodista.

El mensaje ha causado opiniones divididas, más de 13.000 ‘me gusta’ y cerca de 6.500 compartidos.