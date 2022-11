Técnico del Cali le echó flores a Nacional pero anunció duelo a muerte en el Atanasio

El director técnico del Deportivo Cali, Gerardo Pelusso, habló sobre el encuentro que tendrán por cuartos de final del torneo local frente al Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, llave en la que los azucareros van arriba por un gol a favor.

El equipo vallecaucano está arriba por un gol, una ventaja aparentemente escasa frente a los verdolagas.

El profe Pelusso destacó que la escuadra saldrá, con todos sus jugadores, a marcar a los jugadores con capacidad de juego.

“Pienso jugar con 10 de marca más el arquero, acá hay 10 de marca cuando perdemos el balón y cuando atacamos. Ellos hacen lo mismo ninguno se viene caminando cuando pierden el balón, trabajan todos, el fútbol actual requiere de eso”, expresó.

Resaltó la buena campaña que ha realizado el Atlético Nacional al clasificar de primero entre los ocho equipos de la final, además de la calidad de sus jugadores.

“La semana pasada alguien me preguntó cuál era el mejor equipo, yo les dije Atlético Nacional hasta hoy, ahora tampoco vamos a olvidarnos de todo lo que han hecho que en la Liga; salió primero con una gran cantidad de puntos y por dos partidos no vamos a olvidarnos de todo eso”, añadió.

El estratega paraguayo espera que el partido sea intenso y fuerte, pues ellos deben salir a remontar el resultado adverso de Palmaseca.

“La estrategia es lo único que no se revela como decía Napoleón y atacaba donde menos lo esperaban, no sé si sorprenderemos o no pero mucho misterio no hay”, comentó el técnico caleño.