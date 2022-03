"Tenía terror de estar sola con él": la denuncia de joven sobre presunto abuso de profesor en Tuluá

Alexander Martínez Varón, de 42 años, es un profesor de música que fue capturado en los últimos días en Tuluá, Valle, tras ser denunciado por la familia de una menor de 14 años a la que habría abusado sexualmente en medio de una de sus clases.

A raíz de esto, más víctimas han tomado fuerza y decidieron con valentía contar sus historias, muchas, incluso, vividas hace más de 10 años.

"Yo tenía once años cuando él fue mi profesor en una academia de técnica vocal en una academia y existieron varias situaciones realmente incómodas, pero una en particular de un día en el que mis compañeros no pudieron ir y yo me quedé sola con este tipo. Empezó a tocarme el cuello, el pecho, a hacer comentarios sobre el desarrollo de mis senos y eso me hizo sentir terror de estar sola con él", dijo a BLU Radio una de las jóvenes.

Los casos se habrían presentado en diversos escenarios, como una academia de su propiedad y una iglesia en la que también dictaba clases.

Están apareciendo más víctimas de un profesor de música señalado de acosar y abusar sexualmente de algunos de sus estudiantes en Tuluá, Valle, desde hace más de 10 años. Fue capturado después de ser denunciado por la familia de una menor de edad. #MañanasBLU pic.twitter.com/o1VoWd13GF — BLU Pacífico (@BLUPacifico) March 25, 2022

"Tenía 16 años, me lleva a una habitación pequeña que yo no sabía que existía, ya que el era única persona con acceso. Se sienta en la cama y cierra la puerta. En esas me empieza a tocar mi cuerpo por detrás y dar besos, yo me aparto y trato de hacerme de lado, pero no pude, me tiró de manera brusca y empezó a darme besos en mi abdomen tratando de bajar a mi zona íntima hasta que, de un movimiento brusco, me paré. Me dijo “no le digas nada a tu mamá” en un tono burlesco, me llevó a la casa de mi abuelita, la saludó con una sonrisa de oreja a oreja como si nada hubiera pasado", contó otra mujer.

Más denuncias

"Fui acosado por él mientras era líder del grupo de alabanza en la iglesia a la que asistía mi familia. Una noche, durante una reunión con todos los hombres miembros del equipo en una casa de un amigo cercano, ya tarde de la noche y buscando donde dormir, él se acostó a mi lado y yo teniendo solo 13 años sentí como comenzó a tocar mis partes y como llevaba mis manos también a las suyas y hacia que lo masturbara", manifestó un joven víctima que esperó 20 años para contar su historia.

Hoy las víctimas piden justicia y la máxima condena para este hombre que no aceptó los cargos. Sin embargo, fue enviado a la cárcel. Por ahora, se han conocido los casos de cuatro, pero a lo largo de todos estos años podrían ser muchas más. Por ello, las autoridades piden que denuncian formalmente ante la Fiscalía para alargar su condena.

