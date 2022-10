Terror en El Charco, Nariño, por fuertes combates en plena zona urbana

Habitantes del municipio de El Charco, en la subregión del Sanquianga en el pacífico nariñense, registraron en sus teléfonos celulares los momentos de terror y angustia que vivieron tras los cruentos combates que se libraron entre unidades de la Armada Nacional e integrantes de grupos armados ilegales, en pleno casco urbano de ese municipio.

En diálogo con Blu radio, habitantes de esa población costera aseguraron que la confrontación comenzó pasadas las 9:00 p.m. del sábado y se podían escuchar las detonaciones desde sus hogares.

Decenas de personas corrieron a resguardarse en los barrios El Canal, El Porvenir, Sagrado Corazón y San José, en pleno centro de la población, mientras escuchaban intercambios de disparos y hasta fuertes detonaciones que parecían bombas.

Fueron varios ataques por más de 70 minutos contra la fuerza pública, según narró un vocero comunal tras advertir que fue un milagro que no se registraron heridos ni muertos entre los habitantes que, a esta hora, intentaban llegar a sus casas. Esto teniendo en cuenta que los barrios antes mencionados son muy poblados y que la estación de policía está ubicada en pleno centro del municipio.

A su vez, un vocero de la comunidad que pidió no se revelara su identidad dijo que desde hace más de dos semanas las confrontaciones son constantes en diferentes sectores, pero que la de anoche fue la más prolongada y la comunidad sí estuvo en inminente riesgo porque quedaron en medio del fuego cruzado. Por fortuna, hasta el momento no se ha reportado ningún civil herido ni mucho menos víctimas mortales.

“Las balas de apoderaron de la noche en El Charco", dijo una ama de casa con voz entrecortada, quien manifestó que nadie los ha querido escuchar, que están a merced de los que pueda pasar y lo peor es que, al parecer, hay alianzas entre algunos integrantes de la fuerza pública y la Segunda Marquetalia, que es uno de los grupos que intenta imponer su ley en este olvidado municipio del pacifico sur en Nariño.

"El terror que reina en El Charco, no se puede describir, la sensación de miedo es evidente uno sabe que llega a dormir y no sabe que pueda ocurrir durante la noche", comentó otro habitante, quien señaló que los combates entre el frente 30 de las disidencias de las Farc y la Segunda Marquetalia se trasladó ahora a la zona urbana, poniendo en riesgo la vida de miles de civiles.

"¿Paz total, dónde?", señaló otro habitante, quien consideró que mientras el Estado colombiano no haga una verdadera presencia institucional con programas sociales e inversión en infraestructura la guerra continuará. "Ojalá no sea tarde para que el gobierno del presidente Petro mire al pacifico nariñense como un potencial de vida y no de guerra y no solo este envíe militares", aseguró el habitante de El Charco.

Hasta el momento ninguna autoridad municipal ni de la Armada Nacional se han referido al tema.

