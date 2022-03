Un perrito murió tras comer una salchicha envenenada que fue abandonada en un parque en Cali

Hay consternación en el barrio Ciudad Capri, sur de Cali , por el asesinato de la mascota de una familia. Se trata del perro Rocco, que comió una salchicha envenenada en un parque y, aunque fue llevado al veterinario, murió.

Una vez se conoció el caso, los vecinos decidieron inspeccionar la zona, encontrando sobre una bolsa por lo menos diez de las mismas salchichas con una sustancia azul en su interior.

Publicidad

"Una mascota que era alguien más de una familia, que le entregaba amor, dedicación, alegría y buenos momentos. Lo vimos correr muchísimos días en el parque y hoy tristemente le tuvimos que decir adiós. Es doloroso pensar que una persona pueda atentar contra la vida de otro ser que respira y que siente", dijo a BLU Radio Luz Dary Pantoja, presidenta de la JAC de Capri.

Los habitantes del sector temen que otras mascotas puedan terminar siendo víctimas de esta persona misteriosa que, sin escrúpulos, pretende acabar con la vida de perros y gatos, motivo que ha las ha llevado a no exponer sus mascotas.

"Si a esa persona no le gustan los perros, no es la forma de demostrarlo. El daño no solo se lo hace al animal, también a su familia y por el hecho de que les incomode no tiene que decir que los tengan que maltratar y peor asesinar, esto pudo haberle pasado a otros peluditos y estamos haciendo todas las gestiones para que todo el peso caiga sobre el responsable", agregó Pantoja.

Durante la noche de este 31 de marzo, la comunidad adelantará un plantón en el sector, en rechazo a estos hechos y además exigiendo a las autoridades que se investigue para dar con el responsable.

Publicidad

Escuche más noticias: