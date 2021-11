Vamos a filmar y quien quiera provocar incendios será detenido: seguridad Cali sobre minga indígena

La minga indígena procedente del departamento del Cauca , anunció que a partir del próximo 8 de diciembre llegará a Cali para dar continuidad a los procesos sociales que se llevaban a cabo durante el paro nacional, para posteriormente adelantar una gran movilización hacia Bogotá y otras ciudades.

El anuncio no cayó nada bien para los habitantes del sur y oeste de la ciudad, donde durante los meses de manifestación se registraron enfrentamientos, bloqueos y desmanes. Sin embargo, las autoridades anuncian que no pueden impedir su paso por el territorio pero dejan claro que no permitirán abusos.

"Hay una tensión fuerte cuando se habla de la minga entonces la gente se devuelve en el tiempo siete meses y por eso les decimos, entran en la mañana acompañados de Movilidad, fuerza pública, hacen sus actividades y se van. Son colombianos, lo que la gente no entiende a veces. La lógica no pelea con nadie y yo no les puedo decir que no pueden venir por ser indígenas o afros, aquí hay libertades que deben de respetarse", dijo el secretario de seguridad de Cali, Carlos Soler.

Un robusto dispositivo de seguridad conformado por Policía, Ejército, Procuraduría y Defensoría del Pueblo será el encargado de acompañar a los integrantes de la minga durante las actividades que desarrollen en el distrito y advierten que no solo estas comunidades estarán protegidas, sino los más de 2.700.000 habitantes de Cali.

Sin embargo, las autoridades han sido enfáticas en que no permitirán desmanes ni actos que vulneren los derechos de los demás. Por ello, tanto integrantes de la minga como habitantes de Cali que intenten bloquear o destruir, serán capturados.

"Vamos a tener toda la capacidad de filmación de los drones de la Fuerza Aérea que tienen buena resolución, el helicóptero de la Policía Nacional vigilando y que sepan que quienes estén provocando o el que quiera provocar incendios, va a ser visto en vivo y en directo por el fiscal y él va a decir al CTI: identifíquelo y de una vez lo trae. Sea el señor de la minga que viene infiltrado con ganas de buscar un incendio o quien sea", puntualizó el funcionario.

La minga indígena no ha confirmado a las autoridades cuántas chivas y personas llegarán. Desde el gobierno departamental se anunció que hasta el momento, la Universidad del Valle, donde usualmente pernoctan, no ha sido solicitada, pues supuestamente no se quedarán de un día para otro.

