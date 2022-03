Video: administradora de una droguería se enfrentó a dos ladrones en Cali

En video quedó registrado el momento en el que la administradora de una droguería en Cali se enfrentó a dos hombres que, haciéndose pasar por clientes y fingiendo necesitar una atención, ingresaron al lugar para robar.

La mujer, que detalló que los hombres eran venezolanos, se opuso al hurto y, pese a que fue golpeada y arrastrada por el piso, logró evitar el robo de los dos hombres que tuvieron que huir con las manos vacías.

Publicidad

“Llegan los dos señores a tomarse la presión, en esas le coloco el tensiómetro y ahí me saca el arma y me apunta, entonces yo empiezo a forcejar, me dañó las gafas y me lastimó, me metió el arma a la boca” afirmó la víctima.

La administradora de una droguería del oriente de Cali se enfrentó valientemente a un par de delincuentes que intentaban robar su establecimiento. Sin importar que los ladrones estaban armados, la mujer los encaró, los ahuyentó y logró evitar el robo.​ #VocesySonidos pic.twitter.com/CI76gpkKHm — BLU Pacífico (@BLUPacifico) March 30, 2022

Según la mujer, estos sujetos llevaban tiempo siguiendo sus movimientos, pues en dos ocasiones más habían arrimado necesitando la misma atención.

“Uno de ellos ya había venido en dos ocasiones, él cree que no lo reconocí por el tapabocas, pero yo me grabe su cara”, expresó la mujer.

Publicidad

Contando la historia, dice a modo de moraleja, la mujer afirma que fue un milagro de Dios que estos dos sujetos no le disparan. De igual forma, pidió a las autoridades aumentar la seguridad en el barrio La Paz, oriente de Cali.

Escuche más noticias: