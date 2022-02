Video: deportista palmirano vendió lechona para comprar su bicicleta y se la robaron en 16 segundos

Juan Felipe Delgado es un joven palmirano de 17 años que desde los 11, con mucho esfuerzo y el apoyo de su familia, entró al mundo del ciclismo, convirtiéndose en una promesa de este deporte.

Hace parte de la Liga Juvenil del Valle del Cauca y se preparaba para correr el Tour del Porvenir. Sin embargo, un delincuente está frustrando su sueño de convertirse en campeón, pues le robó su bicicleta, compañera de rutas, aventuras y único medio de transporte.

Los hechos se registraron al interior del colegio en el que estudia. El robo quedó registrado en video.

"Yo entré a la 1:57 de la tarde al colegio y a las 2:03 se ve a un señor que entra, mira para todos los lados y sale en la bici. Ese es mi medio de entreno, estoy bastante preocupado", contó el deportista a BLU Radio.

Otro deportista fue víctima de la delincuencia. En un colegio de Palmira, Valle, le robaron la bicicleta a una joven promesa del ciclismo. Juan Felipe Delgado hace parte de la liga juvenil del Valle y se preparaba para correr el Tour del Porvenir. #MañanasBLU pic.twitter.com/6QvKwV8IZ4 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) February 11, 2022

El ciclista junto a familia tuvieron que esforzarse para comprar la bicicleta avaluada en $2.800.000 y advierte que, de no conseguir una nueva o contar con el apoyo de las autoridades para recuperar la hurtada, no podrá comprometerse con lograr una nueva medalla de oro para el Valle y Colombia.

"Me tocó vender lechona, ahorrar de mi plata, que mi familia me ayudara y, para nosotros, especialmente para mí, es un gran vacío, además no tengo dónde más transportarme", agregó el ciclista.

Pide también a los ciudadanos que no accedan a comprar la bicicleta robada, pues con ello seguirían fomentando el hurto de estos elementos. Igualmente, a las autoridades y directivas de la institución educativa para reforzar la seguridad y evitar que este tipo de casos puedan terminar en tragedia.