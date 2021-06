Videos: Caleños denuncian que se ha desbordado la delincuencia desde el inicio del paro nacional

La delincuencia no descansa en ninguna zona de Cali. Mientras las miradas se han fijado en los bloqueos en el marco del paro nacional , los ladrones siguen haciendo de las suyas.

En el barrio Granada, oeste del distrito, un hombre se acercó a una mujer y desenfundó un arma con la que la intimidó para quitarle el celular. La víctima se negó y a cambio, recibió un disparó en una de sus piernas.

La chica trató de resguardarse dentro de un lavadero y el tipo se subió al andén. Ella se negó a entregarle el celular y él le disparó en la pierna con un arma traumática y se fue confirmó Alcira Sánchez, vicepresidenta de la JAC del barrio Granada

Sánchez también denunció que los atracos son constantes en la Plazoleta Jairo Varela, uno de los espacios predilectos de los extranjeros, ubicado frente a la Alcaldía de Cali y a escasas cuadras del edificio de la secretaría de Seguridad.

Otra de las zonas más afectadas por la delincuencia es el barrio Valle del Lili, en el sur de la capital del Valle.

En las últimas horas cuatro hombres se enfrentaron a tiros con la ciudadanía y las autoridades, para evitar ser capturados, luego de despojar a varios ciudadanos de sus pertenencias.

En el barrio Valle del Lili, sur de Cali, en medio de un cruce de disparos, fueron capturados cuatro hombres que a bordo de un vehículo particular, se movilizaban por las calles del sector y atracaban a mano armada a los ciudadanos. #VocesySonidos pic.twitter.com/YxkEBNph03 — BLU Pacífico (@BLUPacifico) June 25, 2021

"En la persecución se detonaron 20 disparos, es decir, una balacera completa en plena zona residencial. Estos son temas de seguridad ciudadana que a las autoridades no les interesa, no les llama la atención y no hacen absolutamente nada para que nos sintamos seguros", dijo Ricardo Rincón, líder del sector.

Los hombres fueron entregados a la Fiscalía y se encuentran en proceso de judicialización.

A plena luz del día, un grupo conformado por cuatro jóvenes, entre ellos una mujer y un menor de 17 años con orden de captura por el delito de homicidio, fueron blanco de una persecución cinematográfica desde el sur hasta el norte de Cali, con apoyo del helicóptero.

Estas personas según las autoridades, atracaron a varios ciudadanos en el barrio El Limonar y disparaban contra la Policía, para evitar ser interceptados.

"Se les encuentran dos armas traumáticas, diez celulares, además de bolsos y pertenencias de las posibles víctimas", confirmó el coronel Luis Gómez, subcomandante de la Policía metropolitana de Cali.

Con apoyo del helicóptero de la Policía, se registró una persecución a un grupo de personas que presuntamente, habían atracado a varias personas en el barrio El Limonar, sur de Cali. Entre los detenidos se encuentra un joven de 17 años, con orden de captura por homicidio. pic.twitter.com/K5teX96WBl — BLU Pacífico (@BLUPacifico) June 25, 2021

En inmediaciones a la Base Aérea del distrito, dos hombres fueron atacados a golpes por la comunidad y la motocicleta en la que se movilizaban incinerada, luego de ser señalados de atracar a mano armada a una mujer.