Volvió a subir: Cali es la segunda ciudad de Colombia con el precio más alto de la gasolina

Nuevo mes y nuevo incremento: a partir de este 1 de noviembre, el galón de gasolina cuesta $200 más, por directriz del Gobierno Nacional y de esta forma, Cali se convierte en la segunda la ciudad con la gasolina más costosa del país, después de Villavicencio.

En la capital del Valle, el galón quedó en en $9.962 y, de acuerdo con Óscar Rojas, presidente de SODICOM, en esta oportunidad, el alza corresponde a dos motivos, entre ellos el aumento de la mezcla de gasolina con alcohol.

"Se incrementó por dos situaciones, una por el incremento del gobierno y otro por el aumento de la mezcla de la gasolina con el alcohol. Quedó al rededor de $9.900, que es el estimado por el Ministerio de Minas. A nosotros los distribuidores solo nos anuncian a la media noche, con un correo en el que dicen cuánto incrementó el precio, pero no nos advierten con anticipación ni sabemos algo diferente a lo que sabe la ciudadanía", dijo Rojas a Blu Radio.

Indicó que, a pesar de las molestias de algunos ciudadanos sobre el incremento del precio de este combustible, el alza meses atrás, era más alta y se encontraba entre los $300 y $200.

"Esto lo pusieron en el radar del presidente, sobre el incremento del combustible pero, en Colombia siempre hemos estado acostumbrados a las alzas, desde hace muchísimos años y siempre el promedio ha sido ese valor y sobre todo cuando el precio internacional está caro al igual que el dólar", agregó el presidente de SODICOM.

¿Qué opinan los ciudadanos?

"Estamos super cansados de que el gobierno piense solo en ellos y en cómo organizar esa deuda del país y no piensen en el pueblo realmente, el bolsillo de las personas no da para tanto y un salario mínimo no alcanza si cada mes sube la gasolina, si cada 8 días sube la canasta familiar, si no para de subir el dólar y nuestro salario no da abasto, si quieren subir y cobrar más pues suban el salario mínimo o regulen más el alza de precios que son absurdos", indicó un ciudadano.

"El incremento a los combustibles nos afecta demasiado, no solo la gasolina, también el gas, el cual desde agosto no ha parado de subir, teniendo en cuenta que desde el año 2018 no se regulan tarifas para el gremio de taxistas", dijo otro.

El primer día del próximo mes de diciembre, el galón de gasolina nuevamente incrementará su precio en $200 pesos, es decir que, en Cali, quedaría en $10.162.

