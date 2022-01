"Ya iniciaron investigaciones por lo ocurrido": Movilidad Cali por caso del adulto mayor fallecido

La directora del hogar geriátrico, Jesica Portillo, denunció a través de video la falta de humanidad de un agente de tránsito, que la detuvo en el sur de la capital del Valle por haberse pasado un semáforo en rojo, cuando desesperada transportaba hacia el hospital a un abuelo que se encontraba agonizando.

Jessica Portillo hace una #DenunciaCiudadana:



a pesar de ir con una emergencia de vida, ya que llevaba a un abuelo en delicado estado de salud, un agentes de tránsito la detuvo por pasarse un semáforo en rojo y la detuvo varios minutos...#TwitterosCali pic.twitter.com/sNZAUcTQGo — TWlTTEROS CALI (@TwiterosCali) January 14, 2022

Mientras la mujer que hizo la denuncia, señala que esos minutos pudieron haber sido esenciales para salvarle la vida al señor, la Secretaría de Movilidad calificó el episodio como un nuevo ‘usted no sabe quién soy yo’, ya que aseguran que quien acompañaba a la mujer mostró una actitud indebida presentándose con un carnet como funcionario de la Secretaria de Salud.

Ante esto, no tardaron en aparecer mensajes de rechazo frente a las declaraciones del subsecretario de Movilidad Edwin Candelo, ya que se esperaba un análisis mucho más enfocado en el actuar del guarda que pudo, o no, haber tenido una incidencia en el estado de salud del abuelo quien finalmente murió.

Para muchos ciudadanos, las palabras de Candelo reflejan indolencia y exigen que el uniformado sea investigado por presunta “omisión de socorro”.

"La persona empezó con una actitud grotesca, La equivocación se tornó porque la persona tal vez, en el medio del afán no quiso expresar no tanto la gravedad del adulto mayor, no antepuso el estado de salud, sino quien estaba investido como una persona que pertenecía a un entidad del estado, con un carné", declaró el subsecretario.

En las últimas horas, tras todo este revuelo, el funcionario ofreció disculpas.

"Si las personas que transportaban al adulto mayor hubieran actuado diferente, nuestros agentes hubieran sido más expeditos en el transporte de la persona al Hospital": Edwing Candelo, subsecretario de @MovilidadCali quien ofreció disculpas por sus declaraciones frente al caso pic.twitter.com/q2QQeTPygx — BLU Pacífico (@BLUPacifico) January 15, 2022

"Para nuestro cuerpo de agentes de tránsito, lo primero es siempre salvaguardar la vida”, señaló Candelo, y aseguró que ya se inició la investigación y serán los organismos competentes los que analicen lo sucedido entre el agente de tránsito y la ciudadana.

El funcionario fue enfático haciendo un llamado a la mesura, al respeto y lo más importante, a que siempre debe primar la vida de todos los caleños y caleñas.

Finalmente la mujer manifestó que ni ella, ni la familia del anciano, interpondrá acciones legales contra el funcionario.

