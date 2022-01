“El abuelo se murió”: mujer denuncia que agente de tránsito la multó cuando iba en emergencia

Hay toda una polémica en Cali luego que una mujer denunciara que un agente de tránsito la detuvo para hacerle un comparendo cuando ella iba de emergencia a un hospital con un adulto mayor.

Se trata de Jesica Portillo, directora de un hogar geriátrico que lleva su nombre, quien hizo la denuncia a través de un video en sus redes sociales.

Afirmó que se trató de una “actitud inhumana” del funcionario público quien la detuvo por pasarse un semáforo en rojo cuando iba llevando al adulto mayor a un centro asistencial.

El hecho se registró en el sur de la ciudad y la mujer llevaba al señor moribundo en su carro, pues la ambulancia tardaba en llegar.

Jessica dijo que decidió ser ella misma quien trasladara al anciano al centro asistencial para tratar de salvarle la vida en el Hospital Universitario del Valle.

“No es justo, le estábamos explicando lo que pasaba cuando el guarda se fue con mi tarjeta. Yo le hablé fuerte porque me estaba haciendo perder el tiempo, me dijo que llamaba una ambulancia, pero no entendí su inhumanidad”, insistió Portillo.

Jessica Portillo hace una #DenunciaCiudadana:



a pesar de ir con una emergencia de vida, ya que llevaba a un abuelo en delicado estado de salud, un agentes de tránsito la detuvo por pasarse un semáforo en rojo y la detuvo varios minutos...#TwitterosCali pic.twitter.com/sNZAUcTQGo — TWlTTEROS CALI (@TwiterosCali) January 14, 2022

Lamentablemente, luego del hecho, el hombre que transportaba la mujer falleció.

Desde la Secretaría de Movilidad de Cali explicaron que se trató de un caso de “usted no sabe quién soy yo”, y desde el comienzo la actitud de la mujer no fue la adecuada.

“Hay que invitar al comportamiento ejemplar, la señora cometió una infracción, aparentemente, se hizo el comparendo. El señor que andaba con ella dijo que trabajaba en la Secretaría de Salud”, dijo Edwing Candelo, subsecretario de Movilidad distrital.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de uno de nuestros ciudadanos, siempre nuestro equipo está presto a colaborar y a hacer apoyo en cualquier circunstancia, pero hay que ser cumplimiento de las normas, ser respetuosos”, agregó.

PRONUNCIAMIENTO OFICIAL SOBRE EL CASO ANTERIOR❗



Pronunciamiento oficial, del subsecretario de Movilidad de Cali, Edwing Candelo, hablando sobre el lamentable fallecimiento de una persona de la tercera edad, que era trasladada en vehículo particular y un agente de pic.twitter.com/hrrgriiTsi — Cali OK Noticias (@calioknoticias) January 14, 2022

Ante esto, la mujer indicó que en otras oportunidades se ha encontrado con policías y también agentes de tránsito quienes le han hecho el acompañamiento en estas emergencias.

“A mí ya me ha pasado en otras oportunidades, paso la tarjeta del hogar y la Policía me deja seguir y si es Transito igual”, precisó Jessica.

Finalmente, la mujer indicó que la familia del adulto mayor ni ella interpondrán acciones legales por el hecho.

