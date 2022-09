Aberrante: mujer obligó a su pequeño hijastro sostener relaciones sexuales con un perro en Santander

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reveló un aberrante caso de zoofilia y abuso contra un menor de edad en el municipio de Rionegro, Santander.

Según confirmó la Policía, un menor de 13 años era obligado por su madrasta a sostener relaciones sexuales con un perro de la finca por no ayudar con las labores del hogar.

Publicidad

“Es un caso que me deja consternado, la mujer se aprovechaba del niño de 13 años por no cumplir las labores del hogar y lo obligaba a sostener relaciones con un canino. Se conoce del caso porque el niño empieza a tener comportamientos extraños y la propia mamá nos llama para que le ayudáramos”, indicó el coronel José Jaramillo, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Inaceptable 😡

Una mujer de 41 años al parecer sometía a hacer vejámenes a un niño. La capturamos por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo sucesivo. #JuntosPorLaNiñez #ImplacablesContraElDelito #DiosYPatria #EsUnHonorSerPolicía

cc @ProteccionPonal pic.twitter.com/sHe0oQdiJn — Policía Metropolitana de Bucaramanga (@PoliciaBmanga) September 23, 2022

Las autoridades iniciaron una investigación y procedieron a capturar a la mujer.

“Se logra obtener todos los elementos materiales de prueba y expedir la orden de captura, es una mujer de 41 años”, agregó el oficial.

Publicidad

Según la Policía, el menor presenta un estado emocional delicado.

“El niño, podemos decir, se encuentra en un estado emocional delicado y las afectaciones psicológicas son bastantes”, señaló.