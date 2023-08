Álvaro Uribe desde Bucaramanga: “Asfixiar las buenas EPS equivale a expropiarlas"

El expresidente Álvaro Uribe estuvo en Bucaramanga acompañando a varios de los aspirantes a cargos públicos en las próximas elecciones que están avalados por el partido Centro Democrático y aprovechó para manifestar que las EPS que están realizando una buena prestación del servicio de salud pueden terminar asfixiadas con la nueva reforma a la salud y eso equivale a una expropiación.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, de visita en Bucaramanga para acompañar a sus candidatos, lanzó pullas contra el gobierno Petro tras la denuncia de las EPS sobre su situación financiera. También señaló que recogen firmas para rechazar las reformas (Hilo) #VocesySonidos pic.twitter.com/g2gMr1OyNh — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 24, 2023

“Si quiebran las buenas EPS como Compensar, Sanitas, Sura, y nos dejan en poder de centros de salud del Estado vamos a quedar dependiendo de los politiqueros, ustedes se imaginan, yo que tengo 141 años, 71 de día y 71 de noche, que se me vaya a debilitar la salud, aunque todavía estoy duro y que yo dependa de un centro de salud del Estado, yo que le hago oposición al alcalde de Medellín y le digan a ese centro de salud dependiendo de la politiquería, a ese Uribe no me lo atienden, me lo dejan morir y yo tenga que llegar de bastón al Consejo de Medellín a decirle a los concejales del presidente Petro, del pacto histórico, muchachos ustedes me odian pero ayúdenme, no me dejen morir. Eso no puede ser”, dijo el expresidente Uribe.

De igual forma a través de su cuenta de twitter el expresidente remarcó su mensaje para que el gobierno del presidente Gustavo Petro, que viene impulsando una reforma a la salud, no termine asfixiado a las EPS buenas y dejando de paso la prestación del servicio en las decisiones que puedan tomar algunos políticos.

“Asfixiar a las EPS como Compensar, Sura y Colsanitas equivale a destruir el sistema, a hacerles un gran daño a los usuarios, y un gran daño al fisco. Pongamos cuidado en esto, buenas EPS como las mencionadas prestan un servicio mucho mejor que el que prestarían centros de salud del Estado y además cuesta menos, por favor a parte del tema ideológico hay un tema de costos y de calidad, no las expropien, no las asfixien, no le hagan ese daño a los colombianos”, dijo el expresidente Álvaro Uribe.

