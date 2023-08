Amigo de Rodolfo Hernández renunció al Concejo de Bucaramanga por aval a Consuelo Ordóñez

El concejal de Bucaramanga Antonio Sanabria dio a conocer públicamente su renuncia al Concejo municipal y al partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, según manifestó, por un tema personal, sin embargo, también ha explicado públicamente que no está de acuerdo con el aval que el partido le entregó a Consuelo Ordóñez para aspirar a la Alcaldía de Bucaramanga .

“No concibo cómo una persona que viene del partido Liberal recibió el aval de la Liga. Nosotros depositamos la confianza en el ingeniero, me voy con la frente el alto, sin discordia, allá les dejo muchos recuerdos, me llevo muchas enseñanzas, esa confianza que el ingeniero me otorgó se la dejo intacta acompañada de lealtad, de trabajo, acompañada de compromiso”, manifestó Sanabria.

“Infinitas gracias a Dios por el lugar espacioso que ocupé durante 10 años junto al ingeniero Rodolfo Hernández . Gracias a todos los bumangueses por la confianza recibida, la cual honré con mi trabajo de control político territorial como concejal de Bucaramanga. ¡¡Mil y mil gracias!!”, escribió en su cuenta de Twitter el concejal Sanabria.

De igual forma, Sanabria manifestó que habló con el ingeniero Rodolfo Hernández sobre su apoyo político en su aspiración a la Gobernación de Santander, pero aclaró que no haría parte de la campaña política de Consuelo Ordóñez a la Alcaldía de Bucaramanga .

“Yo desde mucho antes, en las plenarias, había manifestado que no iba a aspirar más al Concejo y a la Asamblea tampoco. Es importante aclarar que esa credencial en el concejo la trabajamos y la ganamos con el prestigio del ingeniero Rodolfo en su momento y los resultados de una gestión se miden con votos. La Liga es una marca reconocida y yo no puedo confrontarme de salir a apoyar otro proceso a Alcaldía, no puedo ser deshonesto conmigo mismo y por eso dejé todo a paz y salvo en el Concejo y quiero agradecer a las personas que trabajaron en mi equipo”, explicó Sanabria.

