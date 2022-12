Andrea Tovar responde a quienes dicen que tuvo un "embarazo apresurado"

Andrea Tovar ex señorita Colombia, respondió en una entrevista para La Red a las duras críticas que recibe en redes sociales por estar embarazada sin ser casada.



Meses después de que Andrea Tovar participó en Miss Universo, la princesa universal anunció que estaba esperando un bebé con su pareja, el jugador de Once Caldas, Julián Guillermo Rojas, empezó a enfrentar una serie de criticas por su "embarazo apresurado", como lo catalogaron muchos seguidores.



“Sé que han hecho comentarios como que perdí mi cuarto de hora por quedar embarazada, que no era el tiempo y la verdad es que cada quien vive su vida como quiere”, dijo la princesa universal 2016, en la entrevista.



Tovar admitió que viene de una familia muy conservadora pero tiene claro que no por haber quedado embarazada “voy a ir corriendo a casarme”, aceptó la chocoana.



Elena, como la exreina y el futbolista decidieron nombrar a su primogénita ya está próxima a nacer, y a pesar de los juicios, la pareja admite que la única opinión que les preocupaba cuando se enteraron, era la de la madre de Andrea.



