Fleteros esperaban dentro de conjunto en Soacha a su víctima; un ladrón terminó muerto

Un intento de fleteo a un policía en horas recientes, dentro de un conjunto residencial en Soacha, Cundinamarca, dejó a un ladrón muerto y a una menor herida.

El incidente tuvo lugar en la comuna Chicó, en el sector de San Carlos, cuando un oficial de la policía regresaba a su hogar tras retirar $30 millones de una entidad bancaria en el centro comercial Mercurio.

El policía, acompañado de su hija menor de edad, había estacionado su vehículo dentro del conjunto residencial cuando fue abordado por dos asaltantes en moto.

Los delincuentes sacaron sus armas de fuego, pero el oficial también estaba armado y se enfrentó a ellos. En el intercambio de disparos, uno de los asaltantes cayó herido en la portería del conjunto y posteriormente murió en el hospital.

Publicidad

La hija del oficial también resultó lesionada y se encuentra recuperándose en un centro médico.

Un testigo que habló con Blu Radio relató cómo se desarrollaron los hechos: "Le iban a hacer el fleteo y de ahí me llamaron a otra portería. Pegué la carrera y no me di cuenta. Escuché ya estando al otro lado de los bloques los disparos, pero no pensé que hubiera sido acá adentro".

Publicidad

"Posiblemente venían en moto. El delincuente cayó como a unos 15 m del carro del señor que le iban a hacer el fleteo. Yo no vi la muchacha, yo ni siquiera la vi. Salió el carro rápido para el hospital", agregó.

Las autoridades de la Fiscalía y la Sijín de la Policía de Soacha permanecieron en el conjunto residencial durante la madrugada, revisando cámaras de seguridad y analizando cómo los asaltantes lograron ingresar al lugar.

Además, se sospecha que otros criminales pudieron haber seguido al policía desde el centro comercial, y se está investigando para capturar a los posibles cómplices.

El grupo de criminalística de la Fiscalía trabaja para verificar la identidad del delincuente fallecido y continúa la investigación para determinar quiénes sabían hacia dónde iba el policía con los $30 millones y por qué los criminales lo esperaban en la puerta de su casa.

Publicidad

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: