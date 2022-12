Aquí hay heterofobia; he sido amenazada por pensar diferente: Ángela Hernández

La diputada Ángela Hernández sembró un precedente con la ley de convivencia escolar y despertó toda serie de reacciones de rechazo de la comunidad LGTBI. En un debate la diputada asegura que en la ley hay inmersa una serie de acciones para adoctrinar a los niños en su tendencia sexual.

La diputada fue acusada por organizaciones de derechos humanos y comunidades LGTBI de promover la homofobia basada en sus creencias cristianas, fomentar la discriminación, y de haber propuesto, incluso, la creación de colegios o baños para homosexuales.

En diálogo en Mañanas BLU la diputada señaló, en su defensa, que su debate se creó por la preocupación surgida entre padres de familia y rectores de colegios

“Los padres de familia desean que sus hijos sean formados y pagan para que sean bien formados. Decir que nosotros somos homofóbicos y que estamos teniendo un colegio aparte como los negros, como si fuera racismo no es verdad. No, nosotros no hemos dicho eso lo que sucede es que han tergiversado mis palabras” señaló Ángela Hernández

La diputada manifiesta que no apoya ideologías impuestas con las que no está de acuerdo la comunidad educativa

“Nosotros lo que proponemos es que se respete la educación. La propuesta clara es que no se sigan chantajeando o intimidando a los rectores porque dicen que los que no cumplan con esto les quitan la resolución para operar los colegios”.

Ángela Hernandez asegura que a raíz de este debate ha sido víctima de amenazas contra su vida por pensar diferente

“Yo no soy homofóbica. Aquí hay “heterofobia” porque yo he sido amenazada con que me van a echar ácido y me han llenado de insultos por pensar diferente. Pero creo que mi derecho termina donde comienza el del otro. Yo no le impongo nada a nadie pero tampoco pueden imponernos nada”

Sin embargo, se mostró a favor de la ley 1620 de 2013 ya que contempla defender los derechos de los niños, combatir el bullying y matoneo en los colegios

“Los niños y jóvenes con tendencias sexuales diferentes pueden participar y estar en los mismos colegios. El bullying no está sólo en ese aspecto, sino que hay niños agredidos por ser negros o por usar frenillos, en muchas cosas, no se puede discriminar a nadie.Hay que tolerarnos todo, la ideología, al que piensa distinto, a la hora de conversar y hablar”

Por último la diputada enfatizó en que no se está fomentando la discriminación pero considera que no se debe imponer en colegios, donde siempre han primado los valores, las costumbres de comunidades con pensamientos y normativas distintas.

“Nos preocupan las cátedras de ideología de género y sexualidad. Dónde queda la formación es parte fundamental de la familia. Nosotros lo que estamos a punto de enfrentar es un adoctrinamiento. Si soy mujer y nací con un órgano femenino pero mi preferencia es diferentes pues es respetable y cada quien lo hace como quiere pero no acostumbrar a los niños”

A su turno el senador Armando Benedetti señaló en BLU Radio que la diputada si discrimina a los niños por su condición sexual y va en contra de los postulados del partido de la U, al cual pertenece, por tanto hay que llamarla a descargos.

“Hoy en día la familia no debe ser vista solo como hombre, solo una mujer, etc. La sociedad debe ser respetada”

El senador señala que la diputada será investigada ya que está primando sólo su tendencia religiosa y no las leyes y derechos de todas las personas”

