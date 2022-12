Artista bumanguesa pintó retrato para el papa Francisco

La artista plástica santandereana, María del Pilar Gómez es docente de artes en las Unidades Tecnológicas de Santander y fue seleccionada para pintar el retrato del papa Francisco que será entregado al sumo pontífice en su visita al país.



“Este retrato está hecho en un formato de 80cms x 1mts sobre lienzo con técnicas mixtas. En la obra aparece el papa Francisco como personaje principal de la composición con una mirada paciente y muy serena. Para expresar el mensaje de paz y de unión que trae aparecen dos palomas. Es un mensaje de libertad y esperanza. Junto al papa aparece San Pedro Claver que dejó legado para defender los derechos humanos de las esclavitudes y las negritudes. Asimismo, al lado izquierdo está una pareja de colombianos benefactores que son fundamentales en la labor social a nivel mundial”, señaló María del Pilar Gómez.





Cuando se seleccionó al pintor que realizaría el retrato, se estudiaron técnicas usadas por varios artistas y fue seleccionada María Del Pilar.



“Me dieron los requisitos que debía tener la obra. Me pidieron que apareciera San Pedro Claver y la pareja de benefactores pero me dieron libertad en la creatividad, composición, estilo y la paleta para realizar la obra”, añadió María del Pilar Gómez.



El cuadro será presentado en el Ángelus el sábado 9 de septiembre pero la entrega oficial privada será el domingo 10 de septiembre en Cartagena.



