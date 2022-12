Así fue la experiencia de un joven santandereano en misión sobre Marte

Este joven de 26 años, estudiante de último semestre de la Fundación Libertadores, fue elegido por su destacado desempeño académico para hacer sus pasantías en el departamento de Asuntos Espaciales de la Fuerza Aérea Colombiana e invitado a participar de una importante misión que consistía en pasar varios días en el desierto de UTAH expuesto a terrenos y condiciones climáticas similares a las del planeta Marte.

En este viaje el joven analizaría las partículas del aire como parte de un proyecto científico planteado. Vea también Santandereano participará en misión científica sobre Marte.

“Tuvimos la oportunidad de vivir una experiencia en una misión simulada a Marte. Ir allá permite además de hacer ciencia, permite descubrirte a ti mismo como profesional y como persona. Estas en un ambiente aislado y completamente nuevo, en condiciones de simulación y no se puede salir al exterior sin usar un traje de astronauta, sin el caso o tanque de oxígeno”, señaló Reyes.

Este joven manifiesta que este tipo de factores alteran la psicología humana pero son interesantes para probar si los elementos presentes en la tierra podrían implementarse en el planeta Marte.

“Un experimento que llevé estuvo relacionado con probar si las uchuvas colombianas son viables para cultivarse en Marte y mi compañero Leonardo consistía probar que tipo de factores pondrían en riesgo la misión”, añadió Reyes.

También manifestó que desarrollaron un proyecto estudiantil para demostrar todo lo que la educación colombiana puede aportarle al mundo.

“El país es una potencia en conocimientos y potencia educativa. Si Colombia se lo propone puede llegar a ser una potencia tecnológica mundial. La experiencia me ayudó a darme cuenta que no sería un candidato ideal para ir a Marte porque el aislamiento me dio duro pero si quiero trabajar en pro del desarrollo de la humanidad”, añadió.

También aseguró que todos los estudiantes y personas del común pueden aplicar con un proyecto y participar de esta misión. La próxima sería en enero de 2018.

Aquí las mejores imágenes de su experiencia

