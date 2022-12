Autoridades adelantan operativos por la llegada de Venezolanos a Barrancabermeja

La policía y la Alcaldía de Barrancabermeja adelantarán operativos para determinar el número estimado de venezolanos que hacen presencia en el Puerto Petrolero y las presuntas razones por las cuales se refugian en el municipio.



Las autoridades no descartan que los habitantes del vecino país estén implicados en varios delitos como hurtos, tráfico sexual y participación en las actividades de microtráfico en la ciudad.



Lea también Aumentan operativos para evitar trabajos informales de venezolanos en Bucaramanga



“Es un control que tenemos que hacer todas las autoridades, de esto también depende no sólo el tema de seguridad sino el tema social donde la Alcaldía y todos los entes aunemos esfuerzos para solucionar este problema que se viene presentando en el Puerto Petrolero, que no sólo aquí sino en muchas ciudades que quedan practicante cerca de la frontera”, señaló el teniente Coronel Juan Carlos García, comandante encargado del Departamento de Policía del Magdalena Medio.



Según información entregada por las autoridades, en los últimos meses en Barrancabermeja se ha incrementado el número indigentes, trabajadores informales y trabajadoras sexuales de Venezuela.



