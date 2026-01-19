MiLoto, resultados del último sorteo hoy lunes 19 de enero de 2026

En la noche del lunes, 19 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 469 de MiLoto, una de las modalidades de juego de suerte y azar más populares en el territorio colombiano, gestionada por el Operador Nacional de Juegos (ONJ). Tras el cierre de las urnas y la validación de las balotas, se confirmó que el premio mayor quedó vacante, lo que permite que el acumulado se incremente de cara a la próxima jornada.

Las balotas ganadoras que definieron la suerte de miles de apostadores en esta fecha fueron: 03 - 31 - 37 - 39 - 12. A pesar de que ningún jugador logró coincidir con la combinación completa de cinco números para llevarse los $900 millones que estaban en juego, la dinámica de MiLoto permitió que una cifra considerable de ciudadanos obtuviera premios secundarios.

Nuevo acumulado y proyecciones

Debido a que la categoría de cinco aciertos no registró ganadores, el acumulado de MiLoto ha experimentado un crecimiento orgánico. Para el próximo sorteo, la bolsa principal se sitúa ahora en $950 millones de pesos. Este incremento busca incentivar la participación de los usuarios en los diferentes puntos de venta autorizados y plataformas digitales en todo el país.

MiLoto, que se ha consolidado como una alternativa ágil y económica frente a su "hermano mayor" Baloto, permite a los colombianos participar por acumulados millonarios con una inversión base de $4.000. El juego consiste en elegir cinco números en un rango del 1 al 39, y se destaca por ofrecer mayores probabilidades estadísticas de ganar debido al tamaño reducido de su matriz numérica en comparación con otras loterías tradicionales.

