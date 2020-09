Buscan a profesora que desapareció desde hace seis días en Barrancabermeja

Se trata de la profesora Marta Bedoya, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 22 de septiembre en Barrancabermeja y hoy la familia clama por información de su paradero.

Su hija, Luisa Zapata, dijo que su mamá salió el martes a la 1:00 p.m. desde su vivienda ubicada en el barrio Palmira y no saben qué pasó, puesto que la profesora no presenta problemas de salud mental y su profesión no implica que esté en riesgo.

“Viste una camisa manga sisa negra y un capri, ella es docente particular, por eso le pedimos el favor a toda la comunidad, familiares, amigos y conocidos que si saben alguna información de ella que se comuniquen con nosotros al 3215744639, toda la familia estamos buscándola, queremos que aparezca pronto”, dijo.

Este hecho prende las alarmas en Barrancabermeja, porque hace tan solo dos meses también desapareció otra profesora en ese distrito.

La docente, identificada como María Angélica Polanco, fue encontrada muerta días después de su desaparición y hasta ahora no hay responsables del homicidio.