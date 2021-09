Buscan en barrios y plazas de mercado a bumangueses que no han querido vacunarse

Hasta plazas de mercado y barrios en Bucaramanga están llegando profesionales de la salud en busca de habitantes que, por falta de tiempo o por mitos en los efectos de la vacuna, no han querido vacunarse.

Lady Figueroa acudió a la plaza San Francisco a comprar alimentos y terminó vacunada.

“Estaba haciendo mercado pregunté que si había segunda dosis, fui a la casa y traje el carné y me vacunaron. Me parece bien porque no había vacunas”, expresó Lady Figueroa, vacunada contra el COVID-19.

Es una estrategia de la Secretaría de Salud de Bucaramanga con el fin de vacunar al máximo de la población y así lograr la inmunidad de rebano a finales de noviembre.

“Las personas que se puedan acercar a este tipo de jornadas y que vienen a hacer mercado, pueden aprovechar”, indicó Mauricio Rodríguez, administrador de la Plaza de Mercado San Francisco.

Las jornadas de vacunación también se adelantarán en los colegios, pero dependerá de la llegada de más dosis.

“Tenemos un plan trazado para estar haciendo presencia donde están los jóvenes en universidades, en colegios, en empresas porque es la población también económicamente activa”, señaló Juan José Rey, secretario de Salud de Bucaramanga.

En Bucaramanga se han aplicado más de 500.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 y 267.000 personas ya cuentan con el esquema completo.