Cinco derrumbes dejaron afectadas a 10 familias en el oriente de Bucaramanga

Las fuertes lluvias que cayeron en Bucaramanga los últimos días ocasionaron cinco derrumbes, en los barrios Albania y Vegas de Morrorico, que dejaron a 10 familias afectadas.

En el sector conocido como Albania parte baja, las precipitaciones desestabilizaron el terreno de una montaña, la tierra que se desprendió destruyó una vivienda en la que residían cuatro personas. Un joven de 26 años resultó con heridas leves, según informaron las autoridades.

Hasta las zonas afectadas llegaron la Policía de Bucaramanga y el director de la Oficina de Gestión del Riesgo municipal, Luis Ernesto Ortega, quien explicó las causas de los deslizamientos.



Cinco familias del barrio Las Vegas de Morrorico en #Bucaramanga sacan el lodo que se deprendió de una montaña en este sector y afectó sus viviendas #BLU960AM pic.twitter.com/WKZ9QmlviP — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) November 5, 2018

“Tenemos tres puntos críticos de deslizamiento, en la mayoría de los casos la gente han construido al pie del talud, lo desestabilizaron y con el transcurrir del tiempo la caída de agua constante, sobre la parte de arriba de la montaña, termina generándole presión a las viviendas”, dijo el director.

De acuerdo con el funcionario, estas viviendas están ubicadas en zona de alto riesgo y las familias tienen orden de evacuación desde 2005, pero no han abandonado el lugar.

Al respecto, los residentes de Albania argumentaron que no se han ido debido a que no es fácil abandonar sus casas porque no tienen a donde ir y la Alcaldía de Bucaramanga no les garantiza una vivienda.