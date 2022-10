Comenzaron los despidos masivos por pico y placa en el centro de Bucaramanga

Los comerciantes del centro de Bucaramanga aseguran que el nivel de ventas en el centro de la ciudad se redujo históricamente y han tenido que recurrir a despidos masivos de personal por la implementación de la medida de pico y placa en la zona.



Unos 87 empleados han sido despedidos porque los dueños de locales no han podido enfrentar la crisis económica por la disminución en el flujo de compradores.



“En la parte de panaderías han disminuido mucho la producción y se afecta el reparto pues nosotros contamos con cierto tipo de vehículos. De 10 motos y 2 carros que tenemos solamente puede salir una moto”, dijo el comerciante Arturo Gómez.



Asimismo, los comerciantes líderes de las marchas en contra del pico y placa señalan que la medida no tuvo en cuenta el impacto social.



“Muchos empleados han sido despedidos pues debido a que no podemos sustentar los sueldos. Son familias que se ven perjudicadas pero es precisamente ese el impacto social que el alcalde de Bucaramanga no tuvo en cuenta”, Indicó Michael Ortíz líder del gremio de comerciantes formales.



Panaderías, cafeterías y almacenes han sido los directamente afectados y han despedido personal.





BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM