Comité de Santurbán denuncia presiones indebidas de Procuraduría contra el Minambiente

Según el Comité de Defensa del páramo de Santurbán La Procuradora Margarita Cabello y el Procurador Agrario Ambiental estarían ejerciendo, con sus actuaciones, una presión indebida al solicitarle al Tribunal Administrativo de Santander que verifique un eventual desacato por parte de la Ministra de Ambiente en la delimitación del páramo de Santurbán, esto con el objetivo según los ambientalistas, de que se habiliten apresuradamente 600 hectáreas de frailejones para la minería.

“La Procuradora Margarita Cabello está ejerciendo una presión indebida sobre el Ministerio de Ambiente para validar una propuesta de delimitación absolutamente minera que nos dejó el gobierno anterior de Iván Duque. Lo que no le cuenta la Procuradora y su Procurador Agrario ambiental a los medios de comunicación es que ellos están presionando para validar una delimitación que plantea extraer más de 600 hectáreas que hoy se consideran Páramo de Santrubán”, dijo Mayerly López, integrante del Comité de defensa del páramo de Santurbán.

Según López la petición que hizo la Procuraduría es abiertamente ilegal e inconstitucional y como Comité interpondrán acciones legales para evitar que, desde algunos entes de control se promueva la explotación minera del páramo, lo cual contaminaría el agua de los habitantes de Santander y norte de Santander.

“Nosotros seguimos insistiendo en que una delimitación que plantee extraer áreas para la minería, que deje por fuera el título de la multinacional árabe Minesa y que no proteja la integralidad del ecosistema no va a proteger y conservar el agua de más de 2 millones de personas de los santanderes porque no se está protegiendo la funcionalidad principal de Santurbán que es proveernos el agua”, agregó López.

El pronunciamiento del Comité de Defensa del Páramo de Santurbán se da referente al reciente pronunciamiento de la Procuraduría que solicitó al Tribunal Administrativo de Santander verificar y valorar la configuración de un eventual desacato por parte de la Ministra de Ambiente, en el marco del cumplimiento de la Orden Quinta de la Sentencia de T-361 de 2017 proferida por la Corte Constitucional que ordena delimitar el páramo de Santurbán.

