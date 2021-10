“Como empresarios venimos clamando por la reapertura de la frontera”: Fenalco Norte de Santander

El Congreso de la República aprobó por unanimidad la creación de una comisión bilateral con el Parlamento venezolano , de mayoría chavista, para trabajar en conjunto en tres puntos específicos: normalización de relaciones diplomáticas, normalización de relaciones comerciales y verificación de buenas prácticas comerciales entre ambos países.

Esto generó una fuerte respuesta del Gobierno, pues el único que puede autorizar un diálogo entre países es el presidente Iván Duque.

Sergio Palacios, presidente de Fenalco Norte de Santander, aseguro en Sala de Prensa BLU que esta de acuerdo con la propuesta del Senado, pero es consciente de que es una iniciativa inconstitucional.

“Me preocupa la propuesta del Senado, estamos de acuerdo, pero es inviable porque es inconstitucional. Si Duque no está de acuerdo no va a pasar. Queremos que funcione, pero si no hay apoyo constitucional es muy difícil”, dijo Palacios.

Además, agregó: “A nosotros nos preocupa que Duque y Maduro no se pongan de acuerdo. El presidente ha sido enfático de que no va a reconocer a Maduro como presidente de Venezuela. Nos toca a los gremios luchar unidos para lograr localmente tener una reapertura de frontera. Es la presión que estamos ejerciendo desde hace dos años”.

El presidente de Fenalco Norte de Santander señaló que el comercio en la frontera no se ha detenido por las trochas que conectan a ambos países, pero sí representó una considerable disminución.

“El comercio no ha parado porque a través de las trochas se siguen comercializando. (…) Nosotros como empresarios venimos suplicando, clamando por la reapertura de la frontera”, sentenció.

