Conmovedora carta de Karina Blanco, la joven asesinada en Cáchira, en la que plasmaba sus sueños

BLU Radio conoció una carta en la que Karina Blanco Durán dejó plasmados sus sueños, pero que, por el accionar de un violador y asesino, se esfumaron. Este caso que enluta a Colombia se registró en el municipio de Cáchira, Norte de Santander.

En el texto que hizo la menor el pasado 21 de abril, Karina señaló que su proyecto a largo plazo era ser “una gran psicóloga” y, con gran madurez, agregó que quería ayudarle a su mamá, a quien calificó de maravillosa y guerrera.

“Estoy enfocada en ser feliz, estudiar y ayudarle a mi mamá, por cierto, ella es el motivo de mis sueños, es una mujer guerrera y es la mujer más maravillosa que pueda existir. Hay momentos en los que peleamos, pero sé que lo hace porque me quiere”, escribió en la carta.

Carta de la joven Karina Blanco Foto: suministrada

Karina también soñaba con comprarle una “casita” a su mamá y en un año se veía iniciando su carrera universitaria, “la puerta principal para cumplir sus sueños”.

“Estoy preparada para enfrentar este mundo sola. Quisiera volver el tiempo atrás y disfrutar más, jugar con una muñeca; aunque toda niña lo hace, jamás lo hice. Creo que el mundo me enseñó a madurar muy pequeña. No me siento capaz de enfrentar este mundo o tal vez sí esté preparada. Eso se lo dejaremos al destino”, añadió la joven.

Cabe recordar que el supuesto asesino de esta menor fue identificado por la comunidad, que lo buscó, lo sacó de una finca y lo golpearon violentamente hasta acabar con su vida. Antes de morir, este hombre habría confesado su autoría.

La Defensoría del Pueblo publicó un trino en el que lamentó el fallecimiento de Karina y exigió a las autoridades mayor rigor para el esclarecimiento del hecho.

1/2 Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de la joven de 16 años en el municipio de Cáchira, Norte de Santander, quien fue víctima de violencia sexual. Pedimos a las autoridades celeridad y el mayor rigor en sus funciones para el esclarecimiento del hecho. — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 4, 2022