Contrato de nueva tecnología para manejo de basuras se adjudicará en forma directa

La decisión la tomó el mandatario local a menos de dos meses de cumplirse el plazo que dio un juez para cerrar el relleno sanitario de El Carrasco y a pocas horas de haber declarado desierta la subasta pública, que tenía ese valor como presupuesto oficial.



La empresa seleccionada es Vitalogic RSU, que había presentado su oferta en dicho proceso contractual adelantado por la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab).



Anunció que el 10 de agosto próximo se firmará el contrato en la Alcaldía al argumentar que así lo permiten los estatutos de la Empresa Municipal de Aseo (Emab).



“Aprovechando el reglamento de contratación de la Emab, que está vigente y que no hemos modificado, nos da la posibilidad, ante la declaratoria de desierta, de contratar directamente a la persona que nos hubiera hecho una oferta, de cumplir con todos los requisitos jurídicos, técnicos, financieros y ambientales”, dijo en el barrio El Porvenir, el más afectado por la contaminación ambiental que causa El Carrasco.



Explicó que la subasta pública se había declarado desierta porque los proponentes entregaron una fianza bancaria y no una póliza de seguros.



“El 10 de agosto a las 11 de la mañana, en el sexto piso de la Alcaldía será la firma de un contrato histórico que transformará no solamente a la comunidad de El Porvenir, afectada por años con malos olores y contaminación de El Carrasco, sino sino a toda la ciudadanía de Bucaramanga”, confirmó.



En septiembre próximo se vence la cuarta emergencia sanitaria decretada por la Alcaldía de Bucaramanga tras un fallo judicial que ordenó cerrar el relleno sanitario de El Carrasco, cuyo mal manejo está provocando riesgos para la seguridad aérea con los aviones que llegan y salen del aeropuerto Palonegro debido a los incidentes con los gallinazos.



