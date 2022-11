Controversia por contratos en Alcaldía a aportantes de campaña de Rodolfo Hernández

Un documento del Fondo Nacional de Financiación Política del Concejo Nacional Electoral, que fue publicado por el concejal Wilson Mora en su cuenta de Twitter, da cuenta de donaciones en dinero a la campaña de Rodolfo Hernández a la alcaldía.



En la lista de personas que aportaron recursos para la campaña del hoy alcalde de Bucaramanga aparecen personas y empresas que han recibido millonarios contratos de la administración municipal.



Entre estas donaciones estaría una hecha por Daniel Vásquez Tristancho quien fue contratado por la Alcaldía de Bucaramanga en 2015 para realización de una auditoría en la Terminal de Transportes, además de la revisión de varios contratos en el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.



Pese a la revelación de este documento, el alcalde Rodolfo Hernández de Bucaramanga insiste en negar que haya recibido donaciones de particulares para su campaña.



“La verdad a mí nadie me dio plata ni tampoco recibía. Yo no he vendido mi alma por $5 millones”, señaló el mandatario, haciendo refencia al supuesto aporte del señor Vásquez Tristancho.



Según el documento del CNE, al menos once personas naturales y jurídicas aportaron dineros para la campaña del alcalde Rodolfo Hernández.



