Cuestionan imagen ganadora de premio Simón Bolívar tomada en Santander

El reportero gráfico Adolfo Herrera ganó el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar a mejor fotografía con una imagen que captó en medio de la emergencia que se registró en el corregimiento la Lizama de Barrancabermeja, Santander, por el derrame de 550 barriles de crudo y lodo.



En la ceremonia de premiación, realizada el pasado jueves 15 de noviembre, Herrera recibió el reconocimiento, que, según contó a BLU Radio, no ha podido celebrar tranquilo porque un grupo de líderes sociales de La Lizama y periodistas de la región están cuestionado su trabajo.

“Nunca pensé que un momento de gloria se fuera a convertir en un momento incómodo. Un grupo de periodistas de Barrancabermeja han cuestionado el hecho de que el premio se lo ganara un fotógrafo de Bucaramanga y no uno de ese municipio en el que se presentó la emergencia”, manifestó.



Para Carlos Moreno líder comunal de La Lizama, la foto debe analizarse porque parece que no la tomaron en el lugar de la emergencia.



“Nosotros tenemos un registro de las personas que viven acá en el corregimiento y ninguno coincide con las características del hombre que se ve en la imagen. Además, no es común que las personas por acá se vistan así”, señaló.

En la fotografía ganadora se ve a un campesino con un sombrero de fieltro (típico de la región boyansense), sumergido en un riachuelo contaminado con crudo, intentando rescatar a un ganso.



¿Cómo logró Adolfó Herrera conseguir la controvertida imagen?



El reportero gráfico contó a este medio que lo han cuestionado de muchas maneras, incluso por, supuestamente, asegurar que la foto fue tomada cerca al pozo Lisama 158.



“Yo nunca dije que capturé el momento cerca de la zona del derrame. Yo iba caminando por el lugar y como a 200 metros escuché a una mujer que gritaba, cuando llegué a ver el hombre estaba salvando al animal”, explicó.



Según Herrera, para un fotógrafo es importante no dejar pasar los momentos y actuar lo más rápido posible. Así fue como consiguió capturar el rescate.



La imagen ganadora del premio Simó Bolívar 2018 a mejor foto fue publicada en el periódico local de Bucaramanga El Frente.



Aunque el comité del certamen no se ha pronunciado al respecto, un grupo de periodistas pide que se evalúe de nuevo la fotografía.