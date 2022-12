¡Curvas de infarto! Kim Kardashian publicó candente imagen y revolucionó las redes

Los sorpresivos desnudos de Kim Kardashian West tienden a revolucionar las redes sociales por los constantes cambios en su cuerpo, esta vez provocó a sus seguidores con una sensual foto que publicó en su cuenta de Instagram.



Desde hace algunos meses la empresaria ha mostrado en cortas historias que entrena cada día para mantener un cuerpo esbelto, el cual es motivo de orgullo para ella, como lo ha manifestado en algunas entrevistas.

Sin embargo, en uno de los capítulos de la serie que protagoniza con su familia, Keeping Up With The Kardashians, su hermana Khloé reveló que se vuelve insegura con facilidad cuando alguien critica su figura.

En este episodio, la menor de las hermanas Kardashian se molesta porque asegura que Kim no cree en sus historias, a lo que ella le responde diciéndole que "se enoja con falidad", luego con una mueca Klhoé confiesa en voz baja que Kimberly "se siente insegura cuando hablan de sus glúteos".

A pesar de los comentarios y las opiniones negativas contra Kim por ser una madre de familia que en ocasiones se ha desnudado en redes sociales, ella se muestra positiva y cómoda con la situación.



La imagen de la controvertida esposa del rapero Kanye West logró más de un millón de likes en menos de una hora.

