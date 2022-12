De embajador a leopardo: Maxi Nuñez vestirá la camiseta del Atlético Bucaramanga

Terminado el Mundial de fútbol, inicia la Liga Águila en el segundo semestre del año. Atlético Bucaramanga jugará este sábado 21 de julio frente al Junior de Barranquilla.



Hay que recordar que el equipo leopardo tiene varias novedades para esta temporada, el último en incorporarse al plantel es Maximiliano Nuñez, el delantero argentino de 31 años proveniente del Club Atlético Patronato.

Le puede interesar Luis Gabriel Rey y su nuevo rol en el Atlético Bucaramanga



“La verdad es que vengo con muchas ganas de aportar mi granito de arena para el equipo, en el lugar que me toque, y estoy muy contento de vestir esta camiseta”, dijo el jugador a Atlético Bucaramanga.



El exintegrante también de Millonarios y Club Sporting Cristal ha sido campeón en Argentina con Estudiantes de la Plata, en Colombia y en Perú. Asimismo, espera repetir triunfo en el equipo leopardo.



“Tuve la oportunidad de salir campeón y es lo más lindo que te puede pasar. El año pasado fui campeón con Millonarios y es algo que no se vive todos los días, así que soy un agradecido, contento de haber logrado lo que logré hasta el día de hoy”, manifestó.



Junto al argentino llegaron Marvin Vallecilla, Cesar Quintero, el defensor central venezolano Henrry Pernía y el portero Luis Delgado, quien se lesionó y no podrá jugar gran parte del semestre.



Por otra parte, Alianza Petrolera debutará el viernes 20 de julio frente a La Equidad.