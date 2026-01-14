MinDefensa revela detalles de la visita de Petro a la Casa Blanca: agenda está en construcción

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a la visita que realizará el presidente Gustavo Petro a Estados Unidos y a la preparación del encuentro con el mandatario estadounidense, previsto para la primera semana de febrero en la Casa Blanca.

Según el funcionario, la reunión es el resultado de un proceso diplomático que avanzó de forma inesperada y positiva tras una conversación directa entre ambos presidentes. “Esa conversación fue realmente histórica. Yo creo que ni en la Casa Blanca ni en la Casa de Nariño esperábamos que saliera como salió”.

Sánchez explicó que el Gobierno colombiano trabaja para que el encuentro se desarrolle en las mejores condiciones posibles, tanto en lo logístico como en lo político y diplomático, pero evitó anticipar anuncios o acuerdos. “No queremos adelantarnos a lo que puede pasar en esa reunión. Sería una inmensa irresponsabilidad adelantarnos a lo que va a suceder en la primera semana de febrero”, señaló, al reiterar que cualquier decisión o anuncio oficial será comunicado únicamente por el presidente de la República.

Presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: AFP.

El ministro destacó que, tras las declaraciones públicas del presidente Donald Trump sobre el encuentro, se activaron canales formales de coordinación entre ambos gobiernos. “El presidente Trump le dio una instrucción al secretario de Estado, Marco Rubio, para que coordinara con nuestro ministerio y con la Cancillería todo lo pertinente”. Según dijo, ya se adelantan conversaciones con el Departamento de Estado en aspectos logísticos y políticos, con el objetivo de garantizar que la visita produzca resultados favorables para los dos países.



Finalmente, Sánchez aseguró que la agenda del encuentro aún se encuentra en construcción y que el enfoque del Gobierno colombiano es fortalecer la cooperación bilateral, especialmente en temas de seguridad y lucha contra el narcotráfico. “Las instrucciones que ha dado el presidente Trump y las que ha dado el presidente Petro están encaminadas a que esa reunión salga lo mejor posible para los dos países”, concluyó, al subrayar que el Ejecutivo mantiene altas expectativas, pero con prudencia frente a los anuncios que puedan surgir tras la visita a la Casa Blanca.