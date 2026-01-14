Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 14 de enero de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Con sorteos diarios y una trayectoria consolidada, este juego se mantiene como una opción habitual para miles de personas que consultan sus resultados cada día con la expectativa de obtener un premio.

Su popularidad se debe, en gran medida, a su mecánica sencilla y a la facilidad para participar. Los jugadores pueden realizar apuestas con montos accesibles, desde $500 hasta $25.000, eligiendo números que deben coincidir, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador de Caribeña Día hoy, miércoles 14 de enero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 14 de enero de 2026 es el 8132 - 8. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador: 8132

Dos últimas cifras: 32

Tres últimas cifras: 132

La quinta: 8

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de La Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. El resultado oficial suele publicarse pocos minutos después de finalizar el sorteo, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su apuesta resultó ganadora.



¿Cómo se juega el chance?

El chance Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el número ganador:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar?

La Caribeña Día se caracteriza por la flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que permite a cada jugador invertir según su presupuesto:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado. No obstante, existen documentos básicos que siempre deben presentarse.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Premios entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Premios superiores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria a nombre del titular del tiquete, con vigencia no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

De esta manera, La Caribeña Día continúa posicionándose como una alternativa de chance confiable, accesible y fácil de jugar para quienes participan a diario en este tradicional sorteo en Colombia.