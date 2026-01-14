Caribeña Día, resultado del último sorteo hoy, miércoles 14 de enero de 2026

Publicidad
La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Con sorteos diarios y una trayectoria consolidada, este juego se mantiene como una opción habitual para miles de personas que consultan sus resultados cada día con la expectativa de obtener un premio.
Su popularidad se debe, en gran medida, a su mecánica sencilla y a la facilidad para participar. Los jugadores pueden realizar apuestas con montos accesibles, desde $500 hasta $25.000, eligiendo números que deben coincidir, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.
El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 14 de enero de 2026 es el 8132 - 8. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo de La Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. El resultado oficial suele publicarse pocos minutos después de finalizar el sorteo, lo que permite a los jugadores verificar rápidamente si su apuesta resultó ganadora.
El chance Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el número ganador:
La Caribeña Día se caracteriza por la flexibilidad en el valor de las apuestas, lo que permite a cada jugador invertir según su presupuesto:
El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado. No obstante, existen documentos básicos que siempre deben presentarse.
Documentos fundamentales para cualquier premio:
Documentos adicionales según el valor del premio (calculado en UVT):
De esta manera, La Caribeña Día continúa posicionándose como una alternativa de chance confiable, accesible y fácil de jugar para quienes participan a diario en este tradicional sorteo en Colombia.