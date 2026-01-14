Corte Constitucional definiría antes de finalizar febrero si tumba la emergencia económica de Petro

Ya está definido el cronograma que seguirá la Corte Constitucional para definir con prontitud, si tumba o no el decreto expedido por el gobierno del presidente Gustavo Petro, mediante el cual declaró la Emergencia Económica, lo cual lo habilita para el cobro de impuestos vía decreto.

Se espera que en las próximas horas se conozca el auto mediante el cual, el magistrado ponente Carlos Camargo, decreta una serie de pruebas para iniciar el estudio del caso, para lo cual dará un plazo máximo de cinco días hábiles. De manera simultánea, la Corte oficiará al procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, para que emita su concepto sobre el decreto de Emergencia Económica, para lo cual tendrá un plazo máximo de diez días hábiles.

Una vez tenga todos esos elementos, se espera que el magistrado Carlos Camargo elabore la ponencia y la presente a la Sala Plena de la Corte a mediados de febrero, que podría estudiar y decidir el futuro de la Emergencia Económica en una Sala Extraordinaria que se convocaría para el próximo martes 24 de febrero.