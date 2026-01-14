En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Corte Constitucional definiría antes de finalizar febrero si tumba la emergencia económica de Petro
Corte Constitucional definiría antes de finalizar febrero si tumba la emergencia económica de Petro

Se espera que en las próximas horas se conozca el auto mediante el cual, el magistrado ponente Carlos Camargo, decreta una serie de pruebas para iniciar el estudio del caso.

