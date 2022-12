¡De no creer! Cobran multa de $18 millones a un abuelo porque se le cayeron los pantalones

Sorprendido quedó Jorge Enrique Mesa, de 75 años, cuando fue notificado que el grupo de vigilancia del transporte aéreo lo sancionó con una multa de 18 millones de pesos porque, presuntamente, se habría bajado los pantalones en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá mientras pasaba por el escáner para tomar un avión con rumbo a Bucaramanga.

El caso, ocurrió el 26 de diciembre del 2018, pero hasta ahora lo dio a conocer a la opinión pública porque, según enfatizó el hombre, no tiene cómo pagar la suma de dinero.

“Yo estaba pasando por el control del aeropuerto, me dijeron que me quitara los zapatos, la chaqueta, todo, pero seguía sonando el aparato, yo me quité la correa y se me cayeron los pantalones, según ellos que fue un acto obsceno mío”, dijo Mesa.

El denunciante afirma que no fue intencional, por el contrario, añade que los funcionarios le reclamaron por qué se bajaba los pantalones, a lo que él les explicó que era porque no tenía la correa y estos se le fueron al piso. Los funcionarios no le creyeron y lo multaron.

Tras la sanción, Jorge y su familia han tenido que viajar en reiteradas ocasiones a la Aeronáutica Civil a Bogotá para apelar la sanción y hasta con copia a la Procuraduría pide que lo eximan de pagar los 18 millones de pesos.

A pesar de que Jorge Enrique Mesa, recibió un documento a su casa en el que dice que lo sancionan por cometer un acto obsceno, la Aeronáutica Civil manifiesta que no se ha aplicado ninguna sanción.

En el comunicado, también, señalan que están investigando el caso para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

“El pasajero debe abstenerse de cualquier conducta que atente contra el buen orden, la moral o la disciplina en los aeropuertos, o que de cualquier modo implique molestias a los demás pasajeros, como lo son ejecutar actos obscenos”, concluyen en el comunicado.

Esta fue la notificación que el hombre de 75 años recibió de la Aerocivil.



