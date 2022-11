¡De vuelta al pasado! Ana Sofía Henao mostró como lucían sus curvas en los 90

En su cuenta de Instagram Ana Sofía Henao compartió la portada la revista Cromos en la que apareció en 1999, cuando iniciaba su carrera.

La edición que protagonizó la modelo fue titulada "Un pecado llamado lolita", en la publicación la describieron como "un encanto que perturba las pasarelas".

Publicidad

Le puede interesar Muchos niños pasaron el año escolar por mi cuenta: Ana Sofía Henao

Este jueves, 19 años después, la paisa recordó aquella époco con el hashtag #TBT y escribió: "Mi primera portada, cuando era una niña y todavía no me alcanzaba a imaginar todas las cosas bonitas que mi carrera (que apenas empezaba) me tenía preparadas... esto es todo un #TBT".



Al ver el post, las reacciones por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, varios dijeron que los años no le pasan.

Publicidad

Esto comentó @miltonpintor : "Te puedo decir que doy fe que sigues siendo una mujer muy bella y mejor que las nuevas generaciones".

Por otra parte @pabramireza dice: "Naciste con una estrella enorme, es imposible que después de tanto tiempo sigas igual de hermosa. Gracias por alegrar todos mis años de colegio".

Publicidad

La usuaria @elivar78 confensó: "Por ti le puse Ana Sofía a mi hija. Hoy en día es toda una muñeca".

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM